Un homenaje a ‘ Gladys Moreno’ desde Miami

Se encontraron en un festejo por el día de Bolivia en la casa de unos amigos en común en Miami, donde radican actualmente, no se conocían pero la música los presentó. Ahora, un año después, el grupo Kikinpacha, que significa ‘casi idénticos’ en quechua, tiene su primer disco y promocionan su primer single, Preso en ti.



Entre sus 12 temas hay ritmos bolivianos para todos los gustos, tinku, morenada, caporal, cueca, hayño, kullawada, chuntunqui, carnavalito, galopa, y como yapa, un mariachi y un taquirari A Gladys Moreno. Se trata de un homenaje a la reina del folclore. Los músicos ya piensan en realizar giras por diferentes lugares de Norte América y si el tiempo y el éxito se los permite, no descartan visitar Bolivia en una fecha por definir.



La alineación

Kikinpacha está conformado por los bolivianos Walo Rocha (voz / guitarra), Johnny Rivera (charango), Elvis Díaz (vientos), el peruano Luis Tomás (bombo leguero) y el cubano Yuri Argote (2.a Guitarra), ellos como cualquier otra persona, trabajan en diferentes empresas por el día, pero por las noches dejan las oficinas, se quitan los trajes y uniformes, sacan los charangos y las zampoñas y dejan el corazón en cada una de sus actuaciones.



Walo Rocha se convirtió en el líder de Kikinpacha, para este ex- miembro de K´achas, aprovechar la casualidad del encuentro con otros músicos no se podía desaparovechar. Estaban con instrumentos y se pusieron a tocar, entonces la magia surgió. En tres meses tuvieron todo el concepto de la banda.



A Gladys Moreno

Walo dice ser el fan número uno de Gladys Moreno, la embajadora de la canción boliviana, cuya música fue nombrada como patrimonio cultural de Bolivia, ya que sus interpretaciones de la música oriental han destacado a escala internacional. Por eso, este beniano compuso una canción en su honor, parte de su letra dice: “Con el alma nos cantó lindas melodías que hicieron enamorarme en Santa Cruz, Gladys Moreno (...) en mi alma tú eres mi inspiración...” Rocha afirma que Gladys era una artista muy especial para él y que es todo un orgullo tener una canción dedicada a ella. La canción la escuchás en www.eldeber.com.bo



Desde el corazón

Diez de las canciones fueron escritas por Rocha, una de ellas es el mariachi llamado La despedida, que cuenta con la participación de Luis Fernández, ganador de ídolos de la canción en Sábado Gigante. Estos bolivianos están dispuestos a conquistar con su música ¡No dejés de escucharlos!,