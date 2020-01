Detienen a 10 paraguayos con droga en Argentina

Diez personas, en su mayoría de nacionalidad paraguaya, fueron detenidas este viernes en un operativo contra el narcotráfico realizado en un barrio precario de Buenos Aires y en otros sitios de la capital argentina y su periferia, según informaron fuentes oficiales.



El operativo fue realizado por 722 integrantes de la Gendarmería nacional, que fueron recibidos a tiros en la villa 1-11-14, un asentamiento precario del suroeste de Buenos Aires.



Como resultado de los operativos, que también se extendieron a la localidad bonaerense de Laferrere y al barrio capitalino de Once, se detuvo a una decena de personas, incluyendo al cabecilla de la banda, entre los que hay ciudadanos paraguayos de los que no se precisó cuantos eran.



Según precisó el Ministerio de Seguridad en un comunicado, se realizaron 35 allanamientos y se incautaron 35 paquetes de marihuana, dos kilos de cocaína, armas y dinero.



Nueve de los integrantes de la organización fueron apresados en la villa 1-11-14 y su líder -identificado como Roberto Cardozo, alias "El Orejón"- en Laferrere, por orden del juez Sergio Torres.



Entre los detenidos está una mujer que sería la madre del "Orejón", "la cual oficiaría de recaudadora de la venta de drogas", según el Ministerio de Seguridad.



"Mediante los trabajos de inteligencia criminal logramos detener al jefe de la banda, que había abandonado el lugar porque sabía que iba a ser detenido", dijo la titular de la cartera, Patricia Bullrich, de acuerdo al comunicado.



La funcionaria aseguró que el Gobierno no va a permitir "que las bandas criminales sometan a los vecinos de los barrios a vivir bajo un clima de violencia y miedo; queremos que todos se sientan tranquilos y seguros".



Durante el procedimiento, un miembro de la Gendarmería resultó herido de bala en una de sus piernas.



Al respecto, el jefe de la Gendarmería, Gerardo Otero, informó que uniformado "está en perfectas condiciones, de buen ánimo y permanece en observación".



Con respecto a la actuación de la fuerza que dirige, dijo que "es un orgullo contar con efectivos tan capacitados y profesionales a la hora de actuar en zonas de alto riesgo".