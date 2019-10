Artistas locales ven con pesar retiro de Peña

Con frases como “es una pena, perdemos un gran artista”, o “creo que debería seguir componiendo canciones para Santa Cruz y Bolivia”, algunos artistas cruceños se expresaron sobre el anuncio de Aldo?Peña de retirarse de los escenarios.



Los músicos tienen un juicio dispar sobre la necesidad de apoyo local, algunos creen que es necesario, mientras que otros consideran que no.



La opinión de sus colegas

Para el compositor Fabio Zambrana, Aldo Peña ha hecho mucho por la música cruceña y como artista lo único que queda es respetar la decisión que tomó, ya que él tiene sus motivos para retirarse.



“Creo que el artista no debe esperar el apoyo de nadie, nunca escuché que U2 o Shakira triunfaron gracias a la ayuda de su Gobernación o Alcaldía”, dijo Zambrana, añadiendo que los cantantes nacionales tienen que surgir con o sin apoyo.



“Todo lo que dice Aldo Peña sobre la falta de apoyo es verdad. El Carnaval es folclore, la identidad de un pueblo, primero hay que valorar lo suyo. Él está cansado de muchas cosas como todos”, sostuvo la cantante Guísela Santa Cruz.



La cantante Alenir Echeverria manifestó que no puede creer la decisión que tomó Aldo Peña. “La gente no apoya en Carnaval, ya que prefieren invertir en otra clase de música, pero esta situación no es para desanimarse, sino debe servir para demostrarle a la gente que uno vale”, añadió.



A decir de Vanessa Añez, vocalista del grupo Poker, Aldo Peña es un símbolo de Santa?Cruz que siempre ha regalado actuaciones en vivo en fiestas carnavaleras. No obstante, a raíz de la contratación de grupos internacionales, es notorio que la demanda, no solo de Peña, ha bajado, sino también la de otros conjuntos locales.



Posiciones oficiales



Paola Parada, secretaria de Educación, Cultura y Juventud de la Gobernación de Santa Cruz, expresó que Aldo Peña es un gran artista referente de la música cruceña y que seguramente evaluó bastante la decisión de alejarse de los escenarios. “No creo que nadie lo esté castigando”, agregó.



En una entrevista con EL?DEBER, el presidente de la Asociación de Comparsas Carnavaleras (ACCC), Joaquín Banegas, señaló que hubo mucha crítica en el sentido de que los artistas nacionales y regionales no fueron promovidos en el Carnaval, pero hizo notar que no es cuestión de las comparsas, sino quizás de ellos mismos, que no saben promocionarse