...CARA A CARA

_ La cadena perpetua puede ser incorporada pronto a la Constitución como pena máxima. Si se la aprueba, la aplicarán a quienes incurran en el terrible delito de violación, seguida de muerte, de niñas y de niños. El vicepresidente adelantó que el Gobierno proyecta la norma que demandará un referéndum para reformar la CPE. No hay otra vía que la que somete a voto popular un cambio constitucional tan importante. Esto seguro encenderá un debate intenso entre la corriente que no apoya el endurecimiento de las penas y la que demanda castigos más extremos para frenar, en este caso, la violencia en una de sus facetas más atroces. Frente al disenso, el voto es el mecanismo que puede destrabar una discusión irresuelta y constante. Todo apunta a que los bolivianos iremos otra vez a las urnas. Si ocurre, esperamos que este tema no sirva de excusa para abrir el candado a otras reformas innecesarias, a menos de diez años de la nueva CPE.

_ A cinco días del cierre de registro de candidatos para las elecciones judiciales solo hay cuatro inscritos. La escasez de postulantes se puede atribuir a que persiste el desinterés de participar en un proceso marcado por dudas o a que, como la anterior vez, los interesados aparecen en masa a último momento. Más allá del temor de que los comicios judiciales cambiarán poco o casi nada la realidad de un Poder Judicial desprestigiado, los notables abogados deberían atreverse a intentar transformar el sistema por dentro, ya que no basta con mirar de palco los problemas.

_ En su primera salida de EEUU como presidente, Trump concretó una millonaria venta de armas a Arabia Saudita. Este jueves visitará el Vaticano, por lo que alguien ironizó: ¿qué le venderá al papa? Usted puede ensayar la respuesta.