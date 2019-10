Argentina, el principal comprador de textiles

Argentina, es el principal país de destino de la oferta exportable de confecciones textiles con sello boliviano. Según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), en el primer trimestre de este año, las exportaciones textiles a este país sumaron $us 238.000.



A continuación de Argentina están Chile ($us 224.000), Dinamarca ($us 223.000), Perú ($182.00) y EEUU ($us 155.000). Las confecciones textiles producidas en Bolivia se exportaron a 24 países.



En el periodo enero-marzo de la presente gestión, el 94% de las ventas externas de confecciones textiles las realizó La Paz ($us 1,5 millones), le sigue Cochabamba ($us 60.000), Santa Cruz ($us 39.000) y Tarija ($us 2.000). En dicho periodo el valor exportado representa casi el 8% del total de la gestión pasada que fue de $us 2 millones.



En 2015, las ventas externas de textiles nacionales alcanzaron $us 20 millones, siendo el pico más bajo en los últimos 13 años.