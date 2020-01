Las nauseas son señal de un embarazo saludable

Sentir nauseas durante el embarazo es una pesadilla para todas las mujeres, tener que levantarse temprano e ir al baño por culpa de las nauseas matinales o dejar de comer nuestra comida favorita por el simple hecho de que ya no soportamos el olor.



Si bien puede resultar muy incomodo para todas, realizado por la doctora Stefany Hinkley y el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano aseguran las nauseas y vómitos están relacionados con un menor riesgo de sufrir un aborto prematuro durante el embarazo.



Un estudio realizado a 800 mujeres embarazadas en EEUU muestra las embarazadas que sufren nauseas durante el embarazo tienen entre un 50% a 70% menor riesgo de perder al bebe en los primeros tres meses. Mientras que las 188 mujeres que no presentaron estos síntomas sufrieron un aborto espontáneo



"Es importante aclarar que si una mujer está esperando y no experimenta náuseas, eso no quiere decir que tendrá un aborto espontáneo. Cada embarazo es diferente, y estos síntomas varían considerablemente de una mujer a otra, e incluso de un embarazo a otro de la misma mujer", comentó la doctora Hinkle.



Los investigadores estiman que las náuseas podrían proteger al feto de toxinas y otros micro-organismos que tienen los alimentos y bebidas ingeridos por la madre.