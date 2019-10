Se quema el frontis de la casa del Defensor Villena

Se registró un incendio en el frontis del domicilio particular del Defensor del Pueblo, Rolando Villena, ubicado en la avenida Abdón Saavedra, en la zona de Sopocachi en La Paz. Solo la esposa del representante se encontraba el interior.



"He visto como un relámpago, me he acercado, he tocado el timbre y nadie salía", detalló un reporte preliminar de una de las vecinas, que con baldes y bañadores intentó sofocar el fuego, hasta que llegaran los bomberos, según reportó Unitel.



Uno de los efectivos que llegó al sector señaló que "se ha desatado un pequeño incendio a la altura de la arboleda, debido a que en este lugar utilizan los árboles como muros y eso a ocasionado que se haya expandido el fuego".



Los datos indican que las llamas se prolongaron por lo menos 30 minutos y hasta el momento no existe una versión oficial que explique las causas de los sucedido. El incidente no afectó la estructura de la vivienda, solo su ingreso e incluso consumió cables de electricidad.



