Hoy ‘arriban’ las chicas de Orange is the new black

La cuarta temporada de Orange is the new black acabó en un momento de máxima tensión. Tras la muerte de Poussey, uno de los personajes más queridos, a manos de un guarda de la prisión, las internas de Litchfield estallaron en una revuelta.

Toda la prisión estará llena de libros cuando la volvamos a ver, colocados por las presas en honor a la fallecida, el personaje de Samira Wiley que trabajaba en la biblioteca. El motín no será fácil de calmar y todo lo que pase en él será contado con detalle. Tanto es así que los 13 episodios de la quinta temporada contarán lo sucedido en solo tres días.

Así, veremos cómo surgen las dinámicas entre los personajes de la prisión, pero también las implicaciones políticas que tiene esta rebelión dentro y fuera de la cárcel. Será una narración casi heredera de 24, aunque aplicada a una serie con un tono totalmente distinto, cercano al melodrama. Los episodios estarán disponibles desde temprano.