Comienza el juicio contra Led Zeppelin por la demanda de plagio

Los herederos de un guitarrista demandaron a Robert Plant y Jimmy Page. Afirman que los músicos plagiaron los primeros acordes de la famosa canción. El juicio se desarrolla en Los Ángeles 20MINUTOS. 14.06.2016 - 21:31h



Jimmy Page y Robert Plant, guitarrista y vocalista de Led Zeppelin, se han presentado este martes ante un juez de Los Ángeles para responder a la demanda de plagio de los acordes de su canción Stairway to Heaven.



La demanda fue presentada en mayo de 2014 por los herederos del desaparecido guitarrista Randy Wolfe, que formó parte de una banda llamada Spirit. Los demandantes afirman que ese grupo grabó a finales de los años 60 la canción Taurus, que contiene los acordes en disputa, según informa CNN.



Según la demanda, el grupo tocó en varios conciertos con Led Zeppelin, en los cuales sus integrantes pudieron conocer el tema. Stairway to Heaven es uno de los temas más importantes de la carrera de Led Zeppelin y más reputados en la historia del rock. Este martes ha comenzado el proceso en contra de los músicos. La primera jornada del juicio está dedicada a elegir al jurado que deberá determinar si Page y Plant plagiaron o no el tema de Spirit.