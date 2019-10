Ginebra sigue en alerta por amenaza yihadista

Ginebra sigue en estado de alerta, mientras continúa la búsqueda de varios presuntos yihadistas vinculados al grupo Estado Islámico, indicó la portavoz del Departamento de Seguridad. "De momento no hay ningún cambio en la situación de la seguridad", dijo Emmanuelle Lo Verso.



La Policía suiza buscaba desde el jueves en Ginebra al menos a cuatro personas vinculadas al yihadismo, y la seguridad se reforzó en la ciudad en respuesta a una "amenaza terrorista", menos de un mes después de los atentados de París.



Así, la amenaza pasó de "ambigua" a "precisa" en Ginebra, sede de una treintena de organizaciones internacionales y de la sede europea de la ONU.



El fiscal general suizo anunció en un comunicado que el miércoles abrió una investigación penal "en base a una amenaza terrorista en la región de Ginebra".



"El objetivo principal es impedir un acto terrorista", explicó el fiscal.

Pierre Maudet, jefe del Departamento de Seguridad de Ginebra, trató no obstante de infundir calma.



"No estamos en la misma situación que Bruselas, y no podemos decir que el jueves se frustara aquí un atentado", declaró al diario Le Temps.

Tras los atentados de París del 13 de noviembre, que dejaron 130 muertos, la capital belga estuvo cuatro días en alerta máxima por miedo a un atentado inminente.



Según Le Temps, la Confederación Suiza fue alertada por los servicios de inteligencia estadounidenses, que identificaron tres células yihadistas en Toronto, Chicago y Ginebra. En la prensa se difundió una foto de cuatro individuos barbudos, con el dedo índice en alto, un gesto de lealtad a la organización Estado Islámico.



Este viernes está prevista en Ginebra una reunión sobre Siria entre el enviado de la ONU y los viceministros estadounidense y ruso de Relaciones Exteriores.



El encuentro no tendrá lugar en la sede de la ONU, vigilada por numerosos guardias armados, sino en un lugar secreto, y no habrá ninguna cobertura mediática, según anunció el jueves Naciones Unidas.