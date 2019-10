Chile decide por no pedir pronunciamientos a favor

Chile no busca pronunciamientos a favor de su posición frente al litigio marítimo con Bolivia en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, dijo el canciller, Heraldo Muñoz, que considera exitosa la gira que realizó junto a parlamentarios por Europa.



"No vamos a ir a pedir pronunciamientos, vamos a informar a nuestros interlocutores. No nos interesa que opinen sobre un asunto bilateral, sí queremos que escuchen nuestra posición para estar prevenidos frente a distorsiones, respecto a lo que habría ocurrido entre autoridades bolivianas y autoridades de terceros países", aseveró el ministro.



Los senadores Andrés Allamand, Ignacio Walker, Hernán Larraín y Ricardo Lagos Weber, explicaron en Inglaterra y Alemania la posición de Chile ante la demanda marítima boliviana, sosteniendo algunas reuniones con autoridades.



"Nuestro país mantiene una política de Estado en este tema, donde la diplomacia de los parlamentarios juega un papel fundamental para complementar lo que hace el Ejecutivo", agregó el titular de la diplomacia, según cita "Emol".



El senador Allamand destacó la importancia de que "podamos presentar un frente cohesionado y unido en una diplomacia más activa, para hacer ver la posición tradicional de Chile", afirmando que las reuniones que sostuvieron en el extranjero "han sido enormemente útiles para reiterar las bases de la posición chilena".



"No hay que confundirse, algunas gestiones que realizan autoridades bolivianas no tiene ningún impacto en el exterior", agregó.