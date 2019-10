Chile amplía su defensa ante demanda boliviana

El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz, presentó este lunes un documento titulado El libre tránsito de Bolivia. La realidad. La autoridad chilena dijo que este libro contiene un impacto significativo ya que responde a los "fustigamientos" bolivianos, en el marco del litigio con Bolivia ante La Haya.



“En este documento queda demostrado que Chile da el más fiel cumplimiento al libre tránsito y cómo las alegaciones bolivianas, una vez más, son antojadizas e infundadas. Tiene argumentos que desvirtúan las acusaciones de que Chile no cumple con el libre tránsito”, explicó Muñoz a los medios chilenos.



Postura chilena ante la Celac



Por otra parte, ante la cumbre de la Celac que se desarrollará en Costa Rica, el canciller chileno afirmó que no corresponde tocar el tema bilateral en el foro multilateral; sin embargo, anticipó que se encuentra preparados ante cualquier sorpresa.



“Si se radica una demanda en la Corte, evidentemente no se puede ventilar en otros foros internacionales, pero independientemente a eso estamos precavidos en el caso de Costa Rica”, sentenció.



