Las vacaciones de Garbo y Dietrich en Paraguay

El hallazgo de un libro de firmas de un hotel paraguayo, que ya no existe, plantea una hipótesis que hará las delicias de los cinéfilos: Greta Garbo, Marlene Dietrich, Joan Crawford y Ramón Novarro estuvieron juntos en San Bernardino, que en 1935 era un exótico punto turístico visto desde Hollywood.



Osvaldo Codas, asesor cultural de la intendencia de San Bernardino, explicó que se llevó toda una sorpresa cuando encontró las firmas de esos cuatro mitos del cine en el registro de huéspedes del hotel Waldfrieden, uno de los más lujosos de Paraguay hasta su cierre, en 1943.



El libro estaba en una dependencia del Museo Histórico de la Ciudad y fue encontrado por Codas cuando hacía el inventario de sus objetos y piezas, que ahora pasarán a la Casa Buttner, su nuevo emplazamiento, que será inaugurado a principios de enero.



Hasta ahora se creía que Marlene Dietrich había permanecido unos días en San Bernardino en la década de los 30, según cuenta Christian Ganser en su "Historia Documental de San Bernardino", publicado en 1997.



Sin embargo no existen documentos o fotografías que certifiquen que el cuarteto de estrellas estuvo en pandilla en la ciudad paraguaya disfrutando de las aguas del lago Ypacaraí, su principal atractivo turístico.



Codas está convencido de ello después del análisis caligráfico de las firmas, escritas con una estilográfica.



Las mismas aparecen junto a un texto en español que Codas atribuye a Novarro, que había nacido en México con el nombre de José Ramón Gil Samaniego y alcanzó la fama como protagonista de la versión muda de Ben-Hur (1925).



"No hay duda de que la dedicatoria la hizo Novarro, y se puede comprobar su caligrafía y su firma en internet. La de Garbo apenas cambió a lo largo de su vida. Crawford fue cambiando de firma, pero el análisis grafotécnico indica que la misma es auténtica, al igual que la de Dietrich", dijo Codas.



La fuente fecha la presunta estancia en Paraguay de esas glorias del celuloide entre agosto y septiembre de 1935.



El viaja de los famosos cineasta



Presume además que los cuatro pudieron hacer parte del viaje en un Clipper, uno de los cuatrimotores de la Pan American Aircraft, que en 1932 lanzó el vuelo directo entre Nueva York y Río de Janeiro.



Para Codas, la clave del enigma sería Novarro, quien murió asesinado en 1968 por dos jóvenes cuyos servicios sexuales había alquilado.



El ídolo, encasillado en el papel de "latin lover", parecía tener buenas relaciones con Garbo, de quien sus biógrafos aseguran que era también homosexual y con la que rodó "Mata Hari" (1932), uno de los grandes éxitos de la actriz sueca.



Novarro rodó también con Crawford, su compañera en la película muda "Across to Singapore" (1928), aunque nunca filmó con Dietrich, quien en 1935 estaba a punto de finalizar su colaboración con el director Josef von Sternberg, que fue quien labró para el celuloide su ambigua imagen sexual.



"Creo que fue una escapada a Sudamérica. Que buscaban algo absolutamente exótico y aquí lo encontraron", concluyó Codas.