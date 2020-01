Johnny se queda solo en el Concejo y alianza tambalea

En las tres semanas que lleva ejerciendo el cargo de concejal, Johnny Fernández ha provocado un remezón político, tanto en el Concejo Municipal, como en la bancada de Unidad Cívica Solidaridad (UCS). Fernández dice que su ‘estilo’ es práctico para resolver problemas, mientras los otros concejales lo tildan de ‘mediático’.

“El acuerdo firmado con Santa Cruz para Todos continuará, porque fue hecho en base a contenido programático”, dijo Fernández consultado sobre las fricciones que sucedidas en el Concejo.



Por su parte, el secretario de Comunicación, Jorge Landívar, también enfatizó en que el acuerdo suscrito está basado en función a los programas, pero no precisó si se revisará. Agregó que Fernández está en todo su derecho de fiscalizar, aunque se le critica la forma (mediática) de hacerlo para intentar sacar un rédito político.



En la sesión del Concejo del pasado lunes, incluso los concejales de UCS increparon a Fernández. “Yo no le permito al concejal Johnny que diga que uno es ‘levantamanos’ o ‘mirón de palo’. Le exijo que diga con nombre y apellido quiénes son los levantamanos”, dijo Cahuana a EL DEBER, repitiendo lo que expresó en la sesión. Además, subrayó que él no es dirigente ni participa de las decisiones políticas del partido, por lo que no debe rendirle cuentas a Johnny. Sin embargo, aseguró que siguen siendo amigos. “Una cosa es la amistad y otra la función pública”, afirmó.



En dicha sesión, Rosario Schamisseddine también se dirigió a Johnny diciendo que “para que tenga conocimiento, no es que no se esté trabajando, sino que no somos mediáticos, sino más bien somos hacedores”.



Fernández dijo que con Cahuana y Schamisseddine formaron un “acuerdo político” para intentar llegar a la Alcaldía, y por lo tanto, la coordinación con ellos solo será “de concejal a concejal”, y no como partido.



Por su parte, Tito Sanjinez, concejal del MAS, rechazó que haya un acuerdo programático entre UCS y SPT y señaló que hubo cuotas de poder y en secretarías y direcciones como el matadero, mercados y tráfico y transporte.



El analista Iván Arias calificó a Johnny como un showman que busca llamar la atención para posicionar su imagen y estilo. “Johnny hace uso de la estridencia, que es un instrumento válido de la política, pero falta ver si lo hace para fiscalizar bien o para reclamar su parte de la torta en la alianza”, aseveró