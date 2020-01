Así no, Pedro

El día que tanto soñó terminó en pesadilla para Pedro Galindo. El joven arquero de Oriente Petrolero, titular en su debut internacional por Copa Sudamericana frente a Atlético Tucumán, borró de un plumazo lo bueno que venía mostrando en ese partido. No solo eso, sino que terminó perjudicando a su equipo en un momento crucial, cuando necesitaba ganar para ir cerrando la llave.

En la vida las oportunidades solo tocan una vez a la puerta, y si uno no la aprovecha, llorar sobre la leche derramada no sirve. El fútbol de alta competencia exige concentración y ser profesional al máximo. No basta con buenas atajadas si al final el saldo muestra números rojos, como la noche del martes. Más de uno debió haberse sentido traicionado por la confianza depositada en él, tras la partida de Guillermo Viscarra.

El fútbol es una especie de universidad, donde cada día se aprenden cosas nuevas, pero en este caso Galindo parece haber captado más rápido las malas mañas que las buenas. No había necesidad de pisar a un rival tendido en el piso (Zampedri) para demostrar su guapeza. Hay que ser guapo, sí, pero haciendo las cosas bien, sudando la camiseta y respetando las reglas del juego limpio que tanto pregona la FIFA. Ahí se aplazó.

Después de lo que vi, me cuesta creer que Galindo volverá a tener una oportunidad como la del martes. Con Quiñónez al frente y algún otro arquero que llegue a Oriente a futuro, a lo mejor nunca más tenga esa chance de ser internacional. Muchos arqueros se quedaron en simples segundones por no saber aprovechar su chance. Ojalá tenga una revancha, el tiempo lo dirá, porque mal arquero no es.