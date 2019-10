Gobierno indultó a 4.118 presos en tres años

La iniciativa presidencial de indultar a los privados de libertad por "causas humanitarias" mediante decretos que se ampliaron desde el 2013 al 2015 beneficiaron a 4.118 presos de las cárceles, lo que redujo el hacinamiento de 17.400 a 13.200 internos, informó el miércoles el ministro de Gobierno, Carlos Romero.



"En varios periodos del Gobierno del presidente Evo Morales se aprobaron cuatro medidas de indulto y amnistía y recuperaron libertad 4.118 reos", explicó.



Sobre la preocupación del director general de Defensa Pública, David Tezanos, de que hay 450 solicitudes detenidas para acceder al indulto, Romero dijo que es posible la existencia de un problema burocrático.



A su juicio, muchas veces hay problemas de interpretación, hecho que no solamente sucede ahora, sino en las anteriores experiencias implementadas por el Gobierno para beneficiar a los internos de las cárceles bolivianas.



Comentó que no sólo hay quejas en la ciudad de La Paz y recordó quejas en determinado momento en el departamento de Cochabamba, porque había interpretación "restrictiva" de jueces de ejecución penal, hecho que fue resuelto.



Aclaró que para resolver esos problemas hay un comité integrado por el Órgano Judicial y los ministerios de Justicia y de Gobierno a través de la Dirección General de Régimen Penitenciario que hacen un monitoreo para la implementación del indulto.



Cuando se presentan estos problemas interviene el comité y por el reporte del director de Régimen Penitenciario, Jorge López, "hay autoridades jurisdiccionales que hacen interpretaciones restrictivas, pero se buscaran mecanismos para coordinar a fin de que se aplique el principio in dubio pro reo (en caso de duda hay que aplicar la norma a favor del reo)", indicó.



"Yo quiero destacar los alcances del indulto y amnistía porque en Bolivia no solamente hemos aplicado el beneficio para perdonar a sentenciadas por delito cometido tratándose de hechos que nos son graves, sino que además se aplicó la amnistía para olvidar hechos contrarios a la ley, en los que incurrieron personas, si bien no tienen sentencia, pero están con detención preventiva", afirmó.