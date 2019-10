Cañeros hablan de un 35% de retraso de zafra

Rodolfo Jordán, presidente de los productores cañeros de Guabirá, aseguró que las lluvias están retrasando la actividad zafrera en los campos, que la mayoría se encuentran inundados. Los productores ya no hablan de avances, ellos hablan de retraso debido a que las rutas por donde debe salir el productos desde los cañaverales se encuentran en malas condiciones.



“Estamos teniendo un 30 o 35% de retraso de la zafra, apenas tenemos 26 días de molienda, no hemos llegado ni al 10% del avance del corte de la caña en los campos. Este año tenemos previsto entregar 2.400.000 toneladas, pero aún no hemos entregado ni el 10% a la factoría”, aseguró Jordán.



Los productores aguardan que el clima mejore y acompañe a la actividad a fin alcanzar a la meta trazada al inicio de la zafra.



El 16 de junio, con un mes y medio de retraso, Guabirá dio inicio a la zafra 2015 con una estimación de producción de 3,2 millones de quintales de azúcar, 400.000 más que en 2014, y 77 millones de litros de alcohol.



Este año el sector industrial azucarero del país estima producir 11 millones de quintales de azúcar. El consumo nacional ronda los 8,5 millones de quintales.