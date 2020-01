Castedo: “Al piloto o capitán no lo conocía”

Celia Castedo Monasterio, la exoficial de Aro Ais que hizo cinco observaciones al plan de vuelo de la nave de LaMia cuando salía del aeropuerto Viru Viru con el equipo de Chapecoense a bordo rumbo a Colombia, dijo que no conocía al piloto de la nave, Miguel Quiroga Murakami, y que tampoco tuvo relación alguna con los dueños de la aerolínea.

“Al piloto o capitán no lo conocía, simplemente tenía conocimiento del capitán a bordo con la presentación del plan de vuelo, como es una situación común en la rutina”, afirmó Castedo desde Corumbá (Brasil), donde tiene refugio temporal por un año.

La mujer, que salió del país y que dijo temer por la seguridad de su familia, también negó cualquier vínculo o relación con los dueños de LaMia, una de las hipótesis investigativas que tiene la Fiscalía.

Castedo, que para las fiestas de fin de año estuvo acompañada por sus familiares, dijo estar al tanto de los allanamientos que hizo la Fiscalía en varios inmuebles de la capital cruceña.



Fueron a la casa de mi madre, claro que yo vivía con mi mamá hace un tiempo, pero después me cambié. Estaban en busca de documentos que me comprometan, pero no encontrarán nada porque no tengo documentos que esconder, soy inocente”, afirmó la mujer, que por 30 años trabajó en los sistemas de controles aéreos.

Defensa judicial

Guido Colque es uno de los abogados que asesoran a Castedo y que estuvo presente durante la entrevista que ella concedió a EL DEBER y a la Red Globo en Corumbá (Brasil).



“Sería imposible defenderme en Santa Cruz, por eso me viene a Brasil y desde que pisé suelo brasileño me escucharon y me dieron todas las garantías”, indicó Castedo y reiteró que Aasana solo es una institución prestadora de servicios y que los fiscalizadores son los inspectores de la DGAC.

Ella dijo confiar en sus abogados, aunque reconoció que es muy difícil asumir su defensa a la distancia.