Luis Enrique García Rodríguez: “Yo apoyaré al país y a todas las actividades, pero fuera de la política”

El 31 de marzo dejará la presidencia de la CAF, después de 25 años, y se va satisfecho por el deber cumplido.



¿Cómo recibió el premio?

Contento. El compromiso con el desarrollo económico y social de América Latina y del país ha sido y será permanente.



Usted dejará la CAF el 31 de marzo ¿Por qué?

Después de estar 25 años en CAF, haber sido elegido unánimemente, tomé la decisión de que hay que fortalecer la institucionalidad y hace un año que planteé que era oportuno hacer una renovación, pero pasando por un proceso transparente, competitivo y democrático.



¿Será la misma relación de la CAF con Bolivia?

Desde luego. CAF es una institución que tiene una presencia en todos los países. Somos muy respetuosos de las diferencias ideológicas. Hay gobiernos de todas las tendencias. En ningún momento hemos actuado sobre la base de preferencias ideológicas de ninguna naturaleza y la relación con Bolivia ha sido muy importante. Somos la principal fuente de financiamiento multilateral en Bolivia. La institución está por encima de las personas.



¿A qué se dedicará?

Al circo (ríe), no, no. Yo voy a seguir trabajando por América Latina en varias actividades económicas y académicas. Tengo compromisos con universidades. Voy a tomar tiempo. Hacer cosas, pero no estar bajo la presión de todo el día, de posiciones demandantes. Yo no puedo jubilarme porque me muero.



¿Ingresará a la política?

La respuesta es tajante: No. Yo apoyaré al país y a todas las actividades, pero desde un ámbito fuera de la política