Beni continúa con sus cuentas congeladas

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce, explicó el martes que las cuentas de la Gobernación del Beni se encuentran congeladas porque no ha presentado los estados financieros auditados de la gestión 2014.



"La Gobernación del Beni sigue sin presentar adecuadamente y de manera completa todos los documentos que debe efectuar por normativa al Ministerio de Economía", explicó.



Arce descartó que haya móvil político de por medio y refirió que el municipio de Trinidad también tenía sus cuentas congeladas, pero presentó la documentación respectiva y ahora dispone de recursos económicos.



"Hay una ineficiencia, no se está cumpliendo con la normativa en la Gobernación de este departamento y, por eso, hasta ahora no se han descongelado las cuentas", sostuvo.



Debido a esa situación, los administradores del hospital Germán Busch anunciaron la suspensión gradual de sus servicios, porque se agotaron sus insumos esenciales para atender a la población.