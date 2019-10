Alcaldía logra acuerdo con los ‘mañaneros’

El conflicto entre los ‘mañaneros’ y la comuna encontró ayer un punto de entendimiento. Los gremiales aceptaron dejar la calle Jorori, a cambio de ingresar a un espacio en la feria de Barrio Lindo y la Alcaldía se comprometió a no permitir más asentamientos en los espacios públicos cercanos al lugar, dejando sin efecto la autorización que había para que un grupo de comerciantes venda en la av. El Trillo.



Cuando todo hacía pensar que la marcha convocada por la presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa, podía terminar en un enfrentamiento con los ‘mañaneros’, poco después de las 23:00 el dirigente de los gremiales, René Troncoso, hizo conocer a sus bases el acuerdo alcanzado con la comuna.

“Hemos negociado más de tres horas”, dijo Troncoso, al relatar que estuvo reunido con el alcalde Percy Fernández y Sosa, buscando encontrar una solución al conflicto.



El dirigente ‘mañanero’ llegó acompañado por varios funcionarios municipales hasta sus bases, que esperaban atentas la movilización de los vecinos y funcionarios municipales que se reunieron en la rotonda del cuarto anillo y avenida Tres Pasos al Frente.



Troncoso le aseguró a su gente que se quedarían en los pasillos de ProMayor, dentro de Barrio Lindo, hasta que se defina un espacio nuevo para ellos.

“Estamos más adentro que afuera de la feria. Nosotros nacimos ahí y no nos pueden hacer a un lado”, aseguró el líder gremial, que le pidió a Sosa poner a gente que pueda dialogar con ellos y no solo confrontar.

Ante esto la presidenta del Concejo, que celebró la decisión de encontrar soluciones por parte de los gremiales, hizo conocer que el exsecretario de Defensa Ciudadana, José Canudas, será el nuevo asesor de su presidencia en el plenario, con la tarea específica de coordinar con la Secretaría de Defensa Ciudadana, cuyo titular, José Negrete, que ayer no apareció.



Demandas, en veremos

El acuerdo alcanzado ayer también pondrá paños fríos en los procesos que la comuna impulsaba contra Troncoso.

Al menos así lo aseguró el dirigente, que el martes evitó ser enviado a Palmasola, mientras la Alcaldía cuestionó al fallo judicial. Ayer las cosas cambiaron y Troncoso dejó de ser un mal dirigente para la comuna, ya que incluso piensa en dejar de lado las demandas que anunció