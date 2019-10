Mauricio Macri presiona contra ley antidespidos

El presidente Mauricio Macri instó este martes a "no acompañar" al opositor kirchnerismo que impulsa en el Parlamento una ley contra los despidos, en tanto negó que exista "una ola" de cesantías en Argentina.



En una conferencia de prensa en la Casa Rosada (sede gubernamental), Macri volvió a denostar el proyecto de ley que declara la emergencia ocupacional por seis meses, aprobada la semana pasada en el Senado de mayoría opositora y que aún debe tratarse en Diputados.



Con esta norma, si un empleado es despedido sin causa puede exigir ser reincorporado o cobrar una doble indemnización. "No puedo apoyar algo que estoy convencido que es malo para los argentinos. La arbitrariedad no funciona", advirtió el mandatario sobre el proyecto impulsado por el kirchnerista Frente para la Victoria, que contó en el Senado con el apoyo del peronismo no kirchnerista y la centroizquierda.



Macri dirigió un mensaje a Sergio Massa, excandidato presidencial que ejerce una oposición moderada y que el lunes anticipó que su bloque Frente Renovador (centroderecha) votará a favor de la ley reclamada además por los sindicatos, pese a que no aceptaron su sugerencia de excluir a las pequeñas y medianas empresas.



El viernes pasado, las cinco centrales obreras se unieron después de dos décadas de divisiones en un masivo acto para reclamar la ley contra los despidos y medidas para paliar la inflación, que según consultoras privadas alcanzó 7% solo en abril.



Los gremios denunciaron que los trabajadores son los más desfavorecidos por las políticas del gobierno de centroderecha que asumió el 10 de diciembre.



"Primero, invito a Massa y a la mayoría de los dirigentes que realmente no acompañemos al kirchnerismo en esta propuesta. Acá hay un conjunto importante de argentinos que apuesta a crecer, al futuro", lanzó el mandatario.



Insistió en que Argentina "necesita salir del estancamiento y crear empleos de calidad".



El presidente puede vetar la norma, una medida de alto costo político en el marco de una inflación sin freno y unos 100.000 despidos según denuncian los sindicatos.



Esa cifra es cuestionada por el gobierno que reconoció unas 11.000 cesantías en la administración pública aunque Macri aseguró este martes que en los últimos meses Argentina creó 60.000 puestos de trabajo.



Las últimas cifras oficiales de desempleo datan del tercer trimestre de 2015, cuando se ubicó en 5,9%, el índice más bajo en 28 años.

"Acá no hay un problema de ola de despidos masivos, pero sí de estancamiento", dijo Macri.



Argentina creció 2,1% en 2015, según la medición dada a conocer por el gobierno de Macri que insistió este martes en que heredó "una economía al borde del colapso", dijo al justificar la fuerte alza de tarifas y los aumentos de precios.



"Estoy convencido que en el segundo semestre la inflación va a bajar drásticamente porque venimos haciendo las cosas bien", aseguró el mandatario.