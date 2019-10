Evo reitera que visita de Francisco a Bolivia tiene fines pastorales

El presidente Evo Morales reiteró en las primeras horas de este viernes que la visita del papa Francisco al país tiene fines religiosos y que no se espera que manifieste alguna postura sobre la demanda marítima contra Chile, tal como teme el Gobierno chileno.



"La visita del Papa tendrá fines pastorales. Tengo mucho respeto al Papa, por eso digo: por fin tengo papa. Las veces que me encuentro con él me dice: "Evo acompaño con oraciones tu trabajo, siga adelante". Eso me alienta", afirmó el mandatario en una entrevista con CNN.



Sobre la demanda marítima, Morales confía en que el diferendo se resolverá en la Corte Internacional de Justicia.



“Eso ya está en (la Corte Internacional Justicia de) La Haya. Saludo el apoyo de presidentes de Latinoamérica. Cuatro expresidentes norteamericanos apoyaron el pedido de Bolivia y el papa Juan Pablo II también. En La Haya se librará la batalla”, indicó.



El mandatario también reveló que el presidente colombiano Juan Manuel Santos se ofreció para mediar el tema entre Bolivia y Chile. “Santos me ofreció mediar el tema del mar”, indicó.