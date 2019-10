El No gana en tres regiones, pero en Oruro el Sí es fuerte

El No supera al Sí en los departamentos de Chuquisaca, Tarija y Pando, mientras que en los otros seis departamentos, el Sí tiene una ventaja, aunque por pocos puntos, según la encuesta de Equipos Mori para EL DEBER y que fue difundida anoche por distintos medios.



Oruro es la plaza más fuerte del?MAS, con el 64% del apoyo frente a un 23%.



En las elecciones nacionales, el MAS obtuvo una victoria en los tres departamentos, lo que repercutió en la distribución de legisladores:?en Chuquisaca obtuvo tres senadores y ocho diputados, contra un diputado que logró UD.



En Tarija el MAS logró ocho legisladores contra seis de los opositores. Mientras que en Pando el oficialismo logró seis representantes contra cuatro opositores.



La lectura de estos datos preliminares varió según el sector en campaña. Los del Sí continúan con la lógica de afirmar que las encuestas no significan nada y que ellos siguen trabajando en función de lograr su victoria el 21 de febrero.



El vicepresidente Álvaro García Linera dijo que conocen las encuestas a través de los medios de comunicación y que ellos analizan esos resultados para diseñar su trabajo, pero dijo que el Gobierno nunca mandó a realizar ese tipo de trabajos; empero, su correligionario Hugo Moldiz dijo en una entrevista radial que tienen encuestas internas.



Recordó que el No tenía una significativa ventaja hace un mes y que en diez días el Sí logró remontar los datos a través de los últimos estudios.

El máximo dirigente de la confederación de campesinos (Csutcb), Feliciano Vegamonte, dijo que debe ser la población en su conjunto la que evaluará el trabajo del Ejecutivo y decidirá su voto si existen indecisos, además dijo que ellos seguirán con la campaña en todos los departamentos y no focalizarla en Chuquisaca, Tarija o Pando.



Los opositores

El diputado Wilson Santamaría (UD) dijo que el Gobierno está utilizando todos los medios a su alcance para impulsar el Sí, mientras que ellos apenas alcanzan a realizar su campaña sin recursos y con la voluntad de los militantes.



Adelantó que en los próximos días desplegarán papelería fundamentalmente para acercarse a la ciudadanía y explicarle por qué debe votar por el No y revertir los datos de Mori, aunque el legislador dijo que la verdadera encuesta se realizará el 21 de febrero.



Su colega diputada, Norma Piérola (PDC), afirmó que es difícil creer en estas encuestas porque es el Gobierno el que manipula los datos y aseguró que las cifras de que en Cochabamba el Sí está con 46 por ciento no se refleja en las caminatas que realizan todos los días y en el contacto que tienen con la ciudadanía.



Aunque el vicepresidente dijo que los opositores reciben financiamiento de EEUU, los diputados rechazaron las afirmaciones y acusaron al Gobierno de usar los recursos públicos para hacer campaña