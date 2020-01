El estado de la corrupción

El que los expresidentes de Argentina, Cristina Fernández, y de Brasil, Ignacio Lula da Silva, estén sometidos a la justicia por actos de corrupción evidencia que este fenómeno ha trepado alto y, por otro, que hay la voluntad política de luchar contra este flagelo que amenaza la institucionalidad estatal.

Aunque los procesos judiciales no han concluido, hay evidencias en ambos países de que la corrupción ha sido dirigida, en unos casos y consentida en otros, desde el Gobierno. La reacción de ambos exmandatarios ha sido la misma: declararse inocentes, víctimas del revanchismo y, perseguidos políticos. El caso más significativo ha sido el de Brasil, no solo por la dimensión de los escándalos sino también porque la corrupción ha generado la peor crisis económica y política de su historia.

A medida que avanzan las investigaciones, se conocen las distintas formas y modalidades de los negociados, sobornos, tráfico de influencias y el verdadero asalto y saqueo del erario público. Aquí se puede hablar de un ‘estado de corrupción’ o cultura general permisiva que se encarga de fomentar las prácticas corruptas desde la cúpula del poder. Esta cultura permisiva no solo expande los efectos de la corrupción, sino que la convierte en un mal endémico, donde toda la organización corrupta tiende a influir en la conducta de las personas que la integran, y las que no participan, aunque sea como cómplice pasivo, se podrían ubicar en una situación de riesgo laboral y penal.

Lo evidente es que las prácticas corruptas, sus diferentes formas, no son privativas de ambos países; al contrario, están -como las enfermedades- en todas partes del mundo. Por tanto, este fenómeno se ha convertido en una amenaza global, que socava la legitimidad de las instituciones, atenta contra la sociedad, el orden y el desarrollo sostenible e integral de los pueblos.

En cualquier caso, los vínculos entre la corrupción, la delincuencia organizada y sus múltiples manifestaciones como el blanqueo de dinero, el narcotráfico, el contrabando, el tráfico de armas, etc., ponen en peligro la estabilidad de las instituciones democráticas, el desarrollo y el respeto a la ley, a la seguridad y a vivir en paz.



Las prácticas corruptas, en efecto, están globalizadas y socavan tanto las estructuras del sistema capitalista como del sistema socialista, incluyendo a los países y líderes del ‘Socialismo del Siglo XXI’. En realidad, por sus múltiples manifestaciones, dejaron de ser un problema nacional para convertirse en un ‘cáncer general’, que degrada las instituciones sociales y los valores esenciales de nuestra civilización.



Tal es la gravedad que las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos -por separado-, no solo han condenado las prácticas corruptas y exhortado a los estados para que adopten disposiciones legislativas idóneas, sino que han denunciado los problemas que plantea la corrupción para la estabilidad política e institucional, la seguridad de las sociedades y el imperio de la ley.



El sistemático trabajo de la ONU, pone de manifiesto no solo la gravedad del problema, sino también la necesidad de tomar conciencia de los riesgos que suponen las prácticas corruptas, y advierte que se requiere un enfoque amplio y multidisciplinario para prevenir y combatir eficazmente la corrupción.

Este fenómeno distorsiona y contamina el sistema económico -reduciendo la efectividad y calidad de las políticas económicas-, y tiene efectos negativos en los niveles de inversión, crecimiento, igualdad y bienestar de la población. Aparte de sus connotaciones éticas y sociales, la corrupción provoca un costo social en la medida en que las decisiones son ejecutadas por funcionarios públicos sin tomar en cuenta las consecuencias adversas (externalidades negativas estáticas y dinámicas) que tienen sobre la comunidad. La corrupción trastoca e invierte los valores esenciales como la transparencia, la honestidad, la vocación de servicio, etc.

Los gobiernos comprometidos con las prácticas corruptas, se caracterizan por tener vocación monopólica y centralizan la generación de bienes y servicios, pues mientras más participación tienen en los negocios públicos, más posibilidades de beneficiarse de las comisiones y pagos indebidos. Aquí abundan los ‘megaproyectos’ sobredimensionados desde el punto de vista técnico y económico. Otra característica de estos Gobiernos -que viven obsesionados por intervenir en todo-, es que entran al mercado y adquieren desde los productos propios de la canasta familiar, hasta bancos, armas, satélites, aviones, etc