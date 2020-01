El petróleo se desploma tras la victoria del 'Brexit'

Tras la victoria del "brexit" en el referéndum británico, que permite a la isla abandonar la Unión Europea (UE) la cotización del barril de petróleo sufre en fuerte descenso.



De acuerdo con la agencia EFE el petróleo de Texas (WTI) para

entrega en agosto abrió hoy con una caída del 5,29 %. A las 9.05 hora local (13.05 MGT), el WTI, el crudo de referencia en Estados Unidos bajaba $us 2,65 y cotizaba a $us 47,46 el barril en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex).



Al cierre del jueves, el crudo de Texas subió un 1,99 %, hasta

los $us 50,11 el barril, levemente por debajo del máximo anual

de $us 51,23 anotado el 8 de junio pasado.



El efecto dominó también ha desplomado la libra esterlina en los mercados internacionales. La divisa del Reino Unido ha caído un 8,61 % respecto al dólar, hasta los 1,36 dólares, su nivel más bajo desde 1985, en tanto que el euro ha perdido un 3,40 % respecto al billete verde, hasta 1,09%, a raíz del resultado del plebiscito.



La perspectiva de una ruptura entre Londres y Bruselas ha

desplomado las bolsas asiáticas. En Tokio, el selectivo Nikkei se desplomó hoy un 7,92% y el gobernador del Banco de Japón (BoJ), Haruhiko Kuroda, se comprometió a hacer uso de la permuta de divisas, entre otras medidas, para estabilizar los mercados.



Se espera que el gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney,

amplíe en las próximas horas las medidas que tomará el banco central británico.



Los analistas anticipan que a la apertura de la Bolsa de Londres,

a las 7.00 GMT, el FTSE-100 podría llegar a caer alrededor de 500

puntos, un desplome que podría arrastrar a otros índices europeos.