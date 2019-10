Bolivia no se inquieta por refuerzos que suma Chile

A Bolivia no le preocupa que Chile sume tres profesiones a su equipo de defensa ante la Demanda Marítima que se analiza en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), según el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.



"A nosotros no nos preocupa bajo ninguna circunstancia los equipos que refuercen el trabajo de Chile en La Haya, eso es algo absolutamente legítimo, que corresponde al Gobierno chileno, por lo que no nos merece mayor comentario", señaló en conferencia de prensa.



Conoce más: ¿Quiénes refuerzan a Chile en su estrategia?



En la víspera se conoció que el Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet decidió incorporar a su equipo de asesores en el litigio a Ascanio Cavallo, coordinador de comunicaciones; Joaquín Fermandois, coordinador de historiadores; y Gabriel Gaspar, como embajador en misión especial.



"No nos preocupa que puedan reforzar su delantera con un Messi, ni su medio campo y su defensa, aparentemente inquebrantable. Lo que no puede hacer Chile es esconder al mundo que invadió a Bolivia, amputando su acceso soberano al Pacífico y su aprovechamiento del mar, eso no le pueden esconder al mundo entero", agregó el titular.



Lee también: Causa marítima boliviana crea sensibilidad en Perú



Hoy la presidenta Bachelet se reúne con su par ecuatoriano, Rafael Correa, que consideró "justa" la petición de Bolivia de una salida soberana al mar y enfatizó sus deseos de que la demanda se resuelva "por los medios pacíficos".



Mientras que en la víspera el primer mandatario nacional, Evo Morales, conversó con el agente en La Haya, Eduardo Rodríguez, el embajador del país en Perú, Gustavo Ostria, y la cónsul en Chile, Magdalena Cajías, con quienes evaluó la primera victoria en la CIJ.



Puedes ver: Evo cree que canciller de Chile necesita "psiquiatra"



Tras ese encuentro, en el que también estuvieron algunos ministros y asesores, el presidente ratificó su confianza en el equipo jurídico que representa a Bolivia y ratificó que en diciembre se sostendrá una amplia reunión con todo el equipo de la causa marítima.