Las palabras clave para entender Pokémon Go

Todos están hablando del famoso juego y el que no sabe qué es una pokébola o una poképarada, corre el riesgo de quedarse fuera de la charla.



Si ya te bajaste la app pero no sabes qué significa todo lo que hay ahí te presentamos este diccionario para principiantes con las palabras clave del juego. Toma nota:



Pokémon. Son los protagonistas del juego. Unos monstruos virtuales que aparecen en la calle y a quienes hay que cazar, hay en total 150 y son de varios tipos: agua, tierra, fuego, etc.



Pokébola. Son la herramienta que permite atrapar al personaje. Para lanzarla, hay que deslizar el dedo por la pantalla del celular apuntando al pokémon que aparezca en escena.



Poképarada. El lugar donde encuentras pokébolas una vez que se terminan. Hay varias en la ciudad. También puedes encontrar otras herramientas que mejoran tus habilidades en el juego.



Incienso. Un truco para atraer pokémones más cerca tuyo.



Gimnasio. ¡Solo para jugadores avanzados! Quienes están en el nivel 5 del juego pueden ir a los gimnasios donde entrenan a sus pokémones en peleas con otros usuarios.