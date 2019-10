Santa Cruz está rezagada en su carta orgánica

El tratamiento de la carta orgánica de Santa Cruz de la Sierra en el Concejo Municipal ha sufrido demoras y está rezagada con relación a las otras ciudades capitales del país.



“edl 90% de las ciudades capitales avanzó y sus cartas orgánicas están en trámites en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Santa Cruz y Cochabamba están atrasadas y muy rezagadas”, dijo Siles a EL DEBER en contacto telefónico.



El ministro de Autonomías observó que la capital cruceña no perfeccionó el proceso participativo en la elaboración de su Constitución municipal.



“Debe haber un proceso participativo para todas las cartas orgánicas, es decir encuentros con instituciones y sectores para escuchar sugerencias. En el caso de Santa Cruz ese proceso es muy débil y ausente”, manifestó



Siles indicó que uno de los requisitos del TCP para declarar constitucional la Carta Orgánica es que tiene que ser el resultado de un proceso participativo. “Sería una pena que Santa Cruz avance en este proceso sin la gente. No es un mero trámite”, indicó.



El concejal de la agrupación Santa Cruz para Todos Rómel Pórcel explicó que el tratamiento de la Carta Orgánica está previsto para las próximas dos semanas para su aprobación en grande y detalle.



“Se recibieron las propuestas de las instituciones, de las organizaciones sociales y en base a eso se redactó. Se dará lectura artículo por artículo para su aprobación”, dijo



Porcel indicó que la elección de subalcaldes no está contemplada dentro de la Carta Orgánica. “La propuesta de la Carta Orgánica tiene más de 40.000 firmas de respaldo, se trabajó con todas las instituciones de Santa Cruz”, aseguró el concejal.