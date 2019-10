Quintana cree que medios entran al juego de Zapata

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, considera que algunos medios de comunicación ingresan al "juego" de Gabriela Zapata, exnovia de Evo Morales que salió nuevamente a realizar denuncias y anunciar la presentación de pruebas.



"Ocho veces dijo que iba a presentar pruebas, cuántas veces más tenemos que esperar (...) Con un entusiasmo terrible ustedes caen en su juego, me preocupa el papel que están jugando ustedes, la prensa, porque ahora estamos procesando a una organización criminal", dijo la autoridad en plaza Murillo.



El titular no quiso responder a las interrogantes que existen tras las nuevas revelaciones de la exgerente de CAMC, que reiteró que informaba todo lo que sucedía con los contratos al ministro y que le exigió responder por qué sale el escándalo justo antes del referendo.



"Quintana no puede negar que me conoce, porque el obsesionado era él, me hacía seguir y sabía todos los detalles de mi vida (...) El señor Quintana hace todo para desacreditar, es un machista que se viene con todo encima contra una mujer, tiene que probar todo lo que está diciendo", señaló Zapata al programa "Cabildeo con Amalia Pando".



El ministro presentó ayer pruebas ante el Ministerio Público sobre cómo una "organización criminal" operaba desde las oficinas de la Unidad de Gestión Social, dependiente de la cartera de Presidencia, a la cabeza de la expareja de Evo y Cristina Choque.