Cinco detenidos en el caso Rózsa descartan inculparse

Tras el sacudón que provocó la decisión asumida por Ignacio Villa Vargas, Juan Kudelka, Mario Tadic y Elöd Tóásó, de inculparse y aceptar haber sido parte de un proceso de alzamiento armado y de terrorismo en Santa Cruz, las otras cinco personas que están presas negaron aceptar una negociación de este tipo para dejar la cárcel, aunque un par de ellas reconocieron que la idea de este acuerdo ya les pasó por la cabeza.



Zoilo Salces (cumple cinco años privado de su libertad en abril), Alcides Mendoza (recluido hace más de cinco años y 10 meses), Juan Carlos Guedes (a punto de cumplir seis años en prisión), Zvonko Matkovic Ribera (en marzo cumple cinco años encarcelado) y Gelafio Santiesteban (preso hace más de cinco años y ocho meses), indicaron no estar dispuestos a negociar su inocencia.



“Ni en sueños tengo la intención de ir a un abreviado. No voy a legalizar mis atropellos y las torturas que he sufrido”, afirmó Mendoza, que está recluido en el penal de Palmasola.



Por su parte, Guedes dijo que no se puede hacer negocios con el diablo, en alusión a la Fiscalía. “Yo no me iría al abreviado ni loco, si tengo que cumplir 20 años en una sentencia política, lo asumiré de pie, no de rodillas”, aseguró el ex dirigente unionista, que lamentó la decisión de Tadic, Tóásó y Kudelka.



Matkovic también negó que una posibilidad para dejar el encierro sea ir a un proceso abreviado. Pidió disculpas a sus padres y a su hijo, pero enfatizó que “una libertad a cualquier costo, no es una opción que yo considere”.



El único detenido en el penal de Beni, Zoilo Salces, reconoció que algún momento la idea de negociar su libertad se le pasó por la cabeza, pero luego apuntó que seguirá luchándola para conseguir demostrar su inocencia e ilegal detención.



Finalmente Santiesteban, preso en el penal paceño de San Pedro, aclaró que una salida alternativa es algo que se debe analizar, aunque dijo que en este momento las presiones del Gobierno no han surtido efecto, por lo que descartó esta opción por el momento.



Costas y la Fiscalía

Los fiscales Sergio Céspedes y Marco Antonio Rodríguez indicaron, por separado, que incluir al ex gobernador cruceño Rubén Costas en el proceso que se sustancia en el juicio de supuesto terrorismo no es posible.



No descartaron que en el caso de terrorismo II se lo pueda incluir, aunque aclararon que esto es parte de un análisis jurídico que se está realizando. Lo que sí dejó por sentado Rodríguez es que para el Ministerio Público la apertura de un caso de terrorismo III no es algo en lo que se esté trabajando.



Respecto a la posibilidad de que más personas se sometan a un procedimiento abreviado, los acusadores indiciaron que solo hubo intenciones de algunos implicados, pero nada se plasmó en un documento. Desde la Fiscalía se habla de al menos siete procesados que han buscando algún acercamiento