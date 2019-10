Redoblan seguridad para Leopoldo Fernández

Un grupo de uniformados de la Policía Boliviana llegó hasta el domicilio del exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández, detenido por el "caso Porvenir". La acción se registra tras la fuga del ciudadano peruano Martín Belaunde Lossio.



Pamela, una de las hijas de la exautoridad, dijo a EL DEBER que no existió ninguna explicación sobre el incremento de la custodia. Sin embargo, explicó que se armó "un circo" en su domicilio, subiendo a tres las patrullas estacionadas en el exterior.



"Se escapa Belaunde y arman este numerito de circo en mi casa (...) Leopoldo Fernández es inocente y no porque lo diga yo, sino porque en siete años no pudieron probar todas sus calumnias y él nunca les facilitaría las cosas para deshacerse de un caso (Caso Porvenir) que los incomoda", escribió en su cuenta en Facebook la hija de Fernández.



Además explicó en contacto con este medio que los uniformados se cercioraron de la presencia de su padre. Dos uniformados están las 24 horas dentro del ambiente, encargados de hacer cumplir la detención domiciliaria.



"Deberían mandar patrullas y policías a cuidar las calles que están llenas de antisociales robándonos la paz a los ciudadanos", agregó la hija del exprefecto de Pando.

Policías que llegaron a la casa de Fernández para cerciorarse de su presencia. (Foto de Pamela Fernández).