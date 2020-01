El Gobierno autoriza deuda por más de $us 1.200 millones

Durante el primer mes de la gestión 2017, el Gobierno comprometió un endeudamiento de $us 1.204 millones con diversos organismos internacionales, con lo que la deuda externa pública de mediano y largo plazo ascenderá a más de $us 6.870,5 millones, que establecía el Banco Central de Bolivia (BCB) en octubre de 2016 de manera oficial.



Ese monto representará, según cálculos de expertos, cuando se consoliden los préstamos, un aumento del 20% al 22,9% del Producto Interno Bruto (PIB), sin considerar los montos que fueron comprometidos en noviembre y diciembre de 2016.



Durante enero, se promulgaron cinco leyes que viabilizan convenios de crédito por un total de $us 703.059.356, a dos organismos internacionales.



Con el Banco de Exportaciones e Importaciones (Eximbank) de China se aprobaron $us 628.059.356 para financiar los proyectos de construcción del Tramo Central doble vía El Sillar, El Espino-Charagua-Boyuibe y el convenio de crédito concesional por $us 50,8 millones, para seguridad ciudadana.



Por otro lado, el Legislativo aprobó el contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $us 25 millones, para financiar el proyecto de sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria II.



Con el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata) se aprobó el compromiso de contrato de préstamo por $us 50 millones para el proyecto de la do-

ble vía Montero-Cristal Mayu.

Autorizaciones

Así también, el Órgano Ejecutivo puso en carpeta un monto de $us 501 millones, a través de siete decretos supremos que autorizan la suscripción de convenios de financiamiento.



En ese sentido, autorizó suscribir un contrato de préstamos con CAF-Banco de Desarrollo de América Latina por un monto de hasta $us 70 millones para programas de riego; $us 61 millones para programas de represas; otros $us 70 millones para programas de seguridad alimentaria; y $us 30 millones para programas de agua, haciendo un total de $us 231 millones.



Con la Asociación Internacional de Fomento (AIF) del Banco Mundial (BM) autoriza un convenio de financiamiento por $us 30 millones para el proyecto carretero San Ignacio San-José en Santa Cruz; y con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) del BM, $us 200 millones, haciendo un total de $us 230 millones para el mismo proyecto.



Por último, se autoriza la firma de un contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $us 40 millones para contribuir al programa de apoyo al empleo II.

Deuda controlada

Hace unos meses, el vicepresidente Álvaro García Linera aseguró que la deuda externa de Bolivia llegará entre un 25 y un 28% del PIB en los siguientes tres años, que “no pone en riesgo la economía del país” y expresó que la deuda externa continuará siendo la más baja en el continente y en el mundo.

Para financiar el déficit

El analista económico Armando Méndez explicó que el compromiso de deuda importante da a entender que el Gobierno va a financiar su déficit fiscal de este año con deuda externa.



“Eso es lo que sugiere este compromiso de más de $us 1.200 millones, que es un monto importante; sin embargo, la deuda sigue siendo muy baja. En el pasado, nuestros acreedores nos condonaron la deuda. Por eso es que ese monto no es nada riesgoso ni peligroso en absoluto, por el momento”, aseguró.



El presidente Evo Morales destacó en su mensaje del 22 de enero que con el actual modelo económico la deuda externa pública, en términos del PIB, se redujo del 52% en la gestión 2005, al 20% el 2016.

Cifras de cuidado

El exministro de Desarrollo Económico, Horst Grebe pidió tener cuidado con las cifras que corresponden a contrataciones de deuda que van a ingresar al país en el momento cuando se desembolsen para aumentar las reservas Internacionales.



“Estos montos forman parte de los ingresos de divisas, con eso aumentan las reservas. Cuando se tenga que amortizar, salen del país y disminuyen las reservas. Pero puede ser que la norma la están procesando en enero, pero no quiere decir que en enero van a entrar los recursos. Hay que tener en cuenta que son solo compromisos. También hay que ser muy prudentes a la hora de verificar las condiciones del endeudamiento, los plazos, las tasas de interés, entre otros”, señaló