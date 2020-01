Pizzi tiene disponible a 23 jugadores

El seleccionador chileno Juan Antonio Pizzi anunció este martes que tiene a los 23 jugadores disponibles, incluidos los tocados Gary Medel y Charles Aránguiz, para las semifinales de la Copa de las Confederaciones, el miércoles ante Portugal (14:00 hb).

"Nuestro objetivo era que todos los jugadores llegaran en disposición, dosificar al que lo necesita en los entrenamientos porque la exigencia en los partidos es muy grande. Para nosotros es una gran posibilidad y un privilegio estar con los 23 disponibles", anunció el hispano-argentino en una rueda de prensa en Kazán.

Aránguiz, que recibió un fuerte golpe ante Australia (1-1), y Medel, que no jugó ante el equipo oceánico tras sufrir una contractura contra Alemania (1-1), eran las principales dudas.

Una vez más el técnico descartó que su equipo sea el favorito ante el campeón europeo.

"Ya he dicho que no me interesa el favoritismo, no es algo que cambie nuestra manera de preparar el partido. Nuestro primer objetivo era alcanzar la semifinal y mañana será un partido difícil, también para Portugal", dijo.

"Intentamos imponer nuestra filosofía de juego en todos los partidos, pero el esquema depende de la oposición que tenemos enfrente", añadió.

Tras empatar ante Australia en un partido en el que reservó a varios jugadores importantes, el antiguo delantero centro señaló que su equipo mejora según transcurren los torneos.

"Estoy convencido de que a medida que pasan los partidos y se acercan las instancias finales, nos potenciamos y sacamos ese plus. Estoy convencido de que mañana vamos a hacer un muy buen partido, competir intentar superando al rival", continuó en una conferencia en la que compareció junto al medio Marcelo Díaz.

Breve paso por el fútbol portugués

Pizzi, que tuvo un breve paso por el Oporto en 2000, dos años antes de su retirada del fútbol, se acordó de las víctimas del incendio que hace unos días dejó más de 60 muertos en Portugal.

"Mando mis condolencias a los familiares de las víctimas. Tengo muchos amigos allí. Lamento lo ocurrido", dijo.

Precisamente en el Oporto coincidió con Fernando Santos, el seleccionador portugués, al que ahora se medirá desde el banquillo.

"Fue una gran experiencia estar en uno de los mejores clubes del mundo, un par de años antes de que ganara la Liga de Campeones. Trataron muy bien a mi familia y trabajé con Fernando, su currículum le hace merecedor del máximo respeto", dijo.

El entrenador del equipo chileno habló también de su estrella Alexis Sánchez, al que muchas informaciones sitúan fuera del Arsenal y que está siendo uno de los jugadores determinantes de la Roja.

"Está viviendo una situación muy linda, todo el mundo quisiese estar así: Juega en uno de los mejores equipos del mundo y es codiciado por los mejores. Es muy consciente de lo que tiene que hacer, el futuro se irá desvelando", dijo con algo de intriga sobre su delantero.

Finalmente recordó el momento histórico que vive el fútbol chileno.

"Es un momento inédito para la selección, jugar las semifinales de la Confederaciones. Tenemos una gran comunión con la afición y esperamos mañana estar a la altura", concluyó Pizzi.