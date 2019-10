Jubilados pueden volver a marchar para pedir bono

Después de que el ministro de Economía, Luis Arce, ratificara que en esta gestión no seráposible el pago de un bono de 3.000 bolivianos para los jubilados, la dirigencia de los rentistas advirtió con reanudar sus movilizaciones.



El secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Rentistas y Jubilados de Bolivia, Irineo Rivera, dijo que el sector organizará un ampliado nacional para tomar determinaciones.



“El ministro Arce afirma que no hay recursos para nuestro bono, los argumentos no le faltan, nos señala de la baja de minerales y ante todo del petróleo, pero luego dice que se pagará un salario de 70.000 bolivianos al director de la Gestora Pública”, criticó el dirigente de los jubilados.



En 2014, los jubilados de Bolivia realizaron varias movilizaciones en la sede de Gobierno exigiendo el pago anual de un bono de 3.000 bolivianos. El 13 de octubre de 2014 en una reunión en Palacio de Gobierno se acordó conformar comisiones de trabajo para analizar la demanda de los pasivos para un bono, sin embargo no hubo resultados positivos.