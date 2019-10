Abogado de Evo niega que exista hijo y datos de ADN

El hijo de Gabriela Zapata y Evo Morales no existe materialmente, según Gastón Velásquez, abogado del primer mandatario. "Desde febrero que se presentó la acción no tenemos una evidencia concreta y real de que ese niño existe y eso le preocupa al Presidente, le crea una duda razonable de que no existe", aseveró el jurista.



Hace un par de semanas la exgerente de la empresa China CAMC dijo, a través de uno de sus abogados, que posee una prueba de ADN que data de hace aproximadamente cuatro años, que prueba la paternidad del primer mandatario y que "demuestra" que el menor sigue con vida.



El representante legal de Morales calificó de "falso" que el presidente conviviera hasta 2012 con la mujer o que se hubiera tomado una prueba para ratificar la paternidad. "Podemos decir con claridad de que Zapata está mintiendo no sólo en este caso a ella misma, a Morales, a su hijo y a todos", aseveró.



"Nosotros no salimos a dar versiones mediáticas, (pero salimos) para aclarar falsedades, mentiras, afirmaciones temerarias que se dicen", acotó el abogado y señaló que en lo jurídico y formal existe un certificado de nacimiento que fue obtenido con documentos falsos.



Velásquez se animó a anticipar que en abril concluirá el proceso sobre el menor. "Vamos a terminar ahí, vamos a saber la verdad, es esencial que ese niño sea presentado y debe ser por ella, ella dice que existe el niño y lo tiene, entonces preséntelo", explicó, según cita ABI.