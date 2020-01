...Cara a cara

Si bien es una ley en tratamiento, la fotomulta comienza a ser resistida por transportistas. La cultura de: hacer lo que quiero, porque somos así, porque así vivimos, porque a mí nadie me dice lo que tengo que hacer, no quiere someterse: al orden, al progreso colectivo, al respeto, a la solidaridad y a la ley del bien común. Se trata de un problema de conciencia y educación, pero al menos, en principio, se aprenderá con el rigor de la multa, y así podrá abrir los ojos, la mente y el corazón para darse cuenta de que no está solo y que el otro importa.

Si el fútbol está hecho pelota, ¿qué podemos decir de la dirigencia? Después de las acusaciones del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, las aguas se agitaron y no queda nadie impoluto y seguro en sus puestos. Veremos si la justicia deportiva se pronuncia, si los dirigentes dan la cara y el ministro de Deportes se arrima para ordenar esta compleja forma de hacer viejas y malas prácticas.

Por el Día Internacional del Donante Voluntario de Sangre, las Naciones Unidas convocaron a los diferentes Estados a promover este acto solidario que salva vidas en el mundo. La Cruz Roja Internacional y la Media Luna Roja también llamaron a impulsar la donación de sangre a fin de proveer a los hospitales en zonas de conflicto. En Bolivia y especialmente en Santa Cruz, la gente dona sangre con gran sentido solidario. Unas 100 personas acuden a diario a donar al Banco de sangre de esta capital cruceña.