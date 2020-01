El Casino que silenciará las máquinas por la boda

No es el hotel más lujoso de Rosario ni mucho menos de Argentina, pero es el lugar elegido por Leo y Antonella para celebrar su unión matrimonial. EL DEBER ingresó a los salones y constató que a propios y a extraños los engatusa el casino.

Todo descansa en el barrio Las Flores, una de las zonas periféricas de Rosario donde la inseguridad y el tráfico de estupefacientes se campean libremente. Desde 1978 dominó la banda de los Monos, ahora sus principales líderes están en prisión, pero continúa la incertidumbre en sus calles.

Para que todo siga su curso durante el día D, una agencia de seguridad israelí, con personal especializado en zonas calientes, estudia los flancos débiles del lugar. Todo está bien.

El que llegue a la ciudad podrá ver el Hotel Pullman City Center de lejos, porque a este lo rodea la autopista 25 de Mayo. De día se lo ve imponente, pero de noche, gracias a las luces, es mucho más.

Ruido. Son las máquinas tragamonedas. Entran y salen como el agua de las fuentes, pero más estrepitosamente. Y nunca se detienen. Siempre para lleno (eso es lo que dicen). Todos los rosarinos juegan con su suerte y a muchos les va bien. Los que no, siguen intentando por largas horas.



Lo que se conoce... de primera mano

Se sabe que para la fiesta el hotel estará totalmente alquilado y cerrado exclusivamente para los novios y sus invitados. Y justamente estos días un grupo de personas inició una protesta para que no cierren el casino. Algunos dicen que, a pesar del festejo, la gente irá a jugar con sus emociones. Eso está por verse este viernes.



Aún sigue siendo una incógnita si Messi y su novia se quedarán a dormir en un hotel donde la noche puede llegar a costar 250 dólares como mínimo. Lo que sí está confirmado es la reserva de varias habitaciones. El precio fue el mismo, como cualquier cliente y solo se estableció un contrato de confidencialidad, nada de sorpresas ni de sobreprecios por ser el jugador más famoso del planeta. Nada de eso.



Los Messi cuidan el dinero y los detalles, nadie podrá hablar de la fiesta (aunque también eso está por verse después del viernes). En la recepción del City Center no tienen ninguna información de la fiesta y hasta los efectivos de seguridad aseguran que no saben nada.

El único lugar inaccesible es el salón de fiestas, donde aparentemente se hacen remodelaciones. Todo el interior huele a lujo. La alfombra está lista para que el viernes la pise la pareja del momento.

El primero en llegar es el ‘Kun’ Agüero

Un poco más de 200 invitados serán parte de la boda. El primero en llegar a Rosario fue el compañero de selección y amigo personal de Leo, el ‘Kun’ Agüero, que pisó el aeropuerto de Fisherton la madrugada del martes.



En medio de un hermetismo y bajo perfil, los jugadores compartirán momentos juntos antes de la boda. Se sabe que muchos famosos llegarán una noche antes en jets privados y algunos el mismo día de la sonada cita.



Por estos días Messi y Roccuzzo no se dejan ver con la prensa y se mantienen en el anonimato. Un rumor indicó que ayer el equipo Newell’s Old Boys, del que Leo es hincha, jugará en el estadio Marcelo Bielsa y que el novio llegará a ver el encuentro.



Por otra parte, la presencia de Diego Armando Maradona no está en suspenso. El astro está en Cuba, viaje que hizo que surgiera todo tipo de especulaciones. La prensa argentina asegura que el exdeportista no figura en la lista de los invitados de los novios.



Otro que puede no asistir es Neymar. Ayer algunos medios brasileños indicaron que el joven está saliendo con la modelo Carolina Caputo, también carioca. El 11 del Barcelona habría sido visto en una discoteca de San Pablo. Ni él ni su representante hablaron sobre su asistencia a la boda.