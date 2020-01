Ventas de Alibaba crecen un 59% y su fundador gana $us 700 millones

La empresa de comercio en línea Alibaba reportó un aumento del 59% en sus ventas durante el primer trimestre fiscal de 2016, facturando $us 4.800 millones, indicó su CEO, Joseph Tsai a Forbes.



Los números positivos que presentó la firma hicieron que se dispare casi un 6% en la bolsa de Nueva York el 10 de agosto de 2016, impulsando la fortuna de su fundador, Jack Ma, en más de $us 700 millones, según el ranking de multimillonarios en tiempo real de la publicación estadounidense.



Alibaba ha logrado un desacoplamiento del crecimiento de los ingresos del valor de los bienes que se compran y se venden en sus plataformas, explicó Tsai, cuya fortuna creció en más de $us 200 millones.