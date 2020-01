Sectores expresan su alivio tras datos del INE

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publicó hoy que la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de doce meses anteriores a septiembre de la presente gestión, julio de 2016 a junio de 2017, es de 4,43%, dando así por descartada la aplicación del bono ‘Esfuerzo por Bolivia’, segundo aguinaldo.





La norma establece que para viabilizar el pago del doble aguinaldo la economía boliviana debe crecer un 4,5% o más.



Tras conocerse la noticia, diferentes sectores se han pronunciado sobre el doble aguinaldo. La comunicación oficial del Gobierno con respecto a este tema sigue pendiente.



Luciano Franco, vicepresidente de Fedemype Santa Cruz, dijo que el sector de la micro y pequeña empresa del país respira más aliviada porque asegura que no estaban en condiciones de poder cumplir con este beneficio para los trabajadores.



“Es un alivio para el sector, de todas formas nosotros íbamos a trabajar en un decreto para que juntos a otros sectores podamos ser excluidos del pago del doble aguinaldo, pero como el INE ya lo informó nos quedamos más tranquilos”, dijo Franco.



Javier Arze, gerente general de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz), afirmó que esta noticia para el sector es un alivio.



“Para la construcción es un alivio. Esta noticia nos da un respiro y ahora queda seguir trabajando”, indicó Arze.



Desde la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), su presidente, Julio Roda, prefirió ser más cauto y no emitir un pronunciamiento mientras el Gobierno no haga oficial su postura en cuanto al pago del segundo aguinaldo.