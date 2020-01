Evo ataca al capitalismo para salvar la Tierra

El presidente de Bolivia, Evo Morales, advirtió hoy de que si no se respetan los acuerdos sobre cambio climático y se cambia el sistema capitalista el mundo se dirige a "la destrucción de la humanidad".



"Si no cumplimos los acuerdos y nuestros compromisos de París, en los próximos 20 o 30 años la temperatura subirá 5 o 6 grados centígrados y seremos testigos de la destrucción del planeta y de la vida", dijo Morales en una intervención en Naciones Unidas.



El mandatario boliviano firmó hoy junto a muchos otros dirigentes internacionales el pacto sobre clima alcanzado el pasado diciembre en la capital francesa, pero dejó claro que ese compromiso no es suficiente y que es fundamental cambiar el modelo económico.



"El enemigo de la vida (...) es el sistema capitalista. Por tanto hay que erradicarlo", insistió.



Además, Morales reclamó establecer un tribunal de justicia climática, que "juzgue y sancione" a los Estados responsables de la crisis del clima y a las empresas que causan daños al medio ambiente.