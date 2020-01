Cuñado de Sosa figura en 2 contratos con la Alcaldía

Mario Alberto Bruun Paz, empresario y cuñado de la presidenta del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, Angélica Sosa, figura en la adjudicación de —al menos— dos contratos de la Alcaldía, el primero del 29 de diciembre de 2014 y otro del 26 de octubre del año pasado.



Así se observa en los documentos del Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes) a los que accedió EL?DEBER, tras la controversia desatada por los cuestionamientos del senador Arturo Murillo sobre un posible caso de uso indebido de influencias debido a la afinidad de parentesco político que el congresista pidió que se investigue.



“Es mi cuñado, pero ustedes deberían averiguar cómo se hizo este proceso, si esta servidora pública adjudicó, si esta servidora firma el contrato”, respondió Sosa, consultada en un acto donde dijo que sería la última vez que se referiría al tema y anunció tres medidas legales a tomar.



Denunció por difamación y acoso político a Murillo —por vincularla a Gabriela Zapata—, extendió la acusación contra quienes la hubiesen denigrado y pidió al alcalde Percy Fernández someter la contratación de ITC ante la oficina anticorrupción y ante la comisión de ética edil.



A Bruun Paz se lo buscó ayer para conocer su versión. Se visitó las oficinas de ITC Servicios en la avenida Las Ramblas, en el edificio ITC Tower (Equipetrol Norte), donde una asistente dijo que estaba fuera y explicó que había que tener cita para verlo. Se llamó a su número y él se excusó de atender por ahora y pidió que se vuelva a marcar más tarde para programar una cita para hoy, pero no volvió a contestar.



Lo que hay en el Sicoes

La resolución Sepes 239/2014 dice que la licitación pública nacional para la compra de equipos de monitoreo y vigilancia para módulos educativos —que se terminaría adjudicando ITC Servicios— por un monto de Bs 37,6 millones se lanzó el 27 de noviembre de 2014 y señala a Sosa como responsable, todavía secretaria de Parques y Jardines.



“Jamás he beneficiado a ninguna persona de mi familia con algún contrato o abuso de mi condición de servidora pública”, garantizó la titular del Concejo. Y, de hecho, dado que ella debió haber renunciado a ese despacho hasta el 26 de diciembre para habilitarse como candidata a edil para las elecciones de 2015, es difícil suponer que tres días después de ese plazo hubiera firmado contratos.



No obstante, eso dice la resolución 239/2014: Sosa figura, al menos inicialmente, como responsable de la contratación y Bruun Paz, su cuñado, como representante de ITC Servicios.



Un día después, el 30 de diciembre, la Alcaldía emite la Resolución Sepes 240/2014 donde señala que “por un error involuntario de taipeo” se dijo que Sosa era la responsable de la contratación, “siendo lo correcto arq. Paulo Roberto Añez Limpias”. Al día subsiguiente, otra vez, la comuna volvió a aclarar que por otro “error involuntario” se dijo que Bruun era el representante de ITC, cuando en realidad es Fernando Fraija B.



Queda algo por revisar: los mismos documentos oficiales del Sicoes dan cuenta de que ITC entregó su propuesta a la Alcaldía el 18 de diciembre, cuando la cuñada de Bruun aún no había renunciado.



El contrato SMAF 71/2015 es el segundo donde figura Bruun, esta vez como propietario de un inmueble ubicado en la avenida Cañoto N.º 44, representado por Carla Sofía Bruun Paz, mediante el cual el alcalde Percy Fernández y el secretario de Administración y Finanzas Manuel Medina comprometen un pago mensual de Bs 52.000 por esa dependencia.



Murillo presentó el segundo contrato en La Paz y pidió una nueva indagación. Sosa evitó referirse al respecto y uno de sus abogados, Carlos Subirana, dijo que no sabía de ese caso. En una visita al lugar se pudo corroborar que ese edificio funciona la dirección de Recursos Humanos del municipio



PARA SABER



La defensa de Murillo

“Los asambleístas gozarán de inviolabilidad personal durante el tiempo de su mandato y con posterioridad a este, por las opiniones, comunicaciones, representaciones, requerimientos, interpelaciones, denuncias, propuestas, expresiones o cualquier acto de legislación o fiscalización que realicen en el desempeño de sus funciones no podrán ser procesados penalmente”, dice el artículo 151 de la CPE, con el que Murillo se defenderá.

sosa delegó a sus abogados

La presidenta del Concejo dijo que evitará que conviertan la insinuación en su contra “en otra novela” como con el caso dron. Delegó a Subirana y Milton Vaca. Negó conocer a Gabriela Zapata, expareja del presidente.