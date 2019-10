Esquilan más de 41 kilos de lana de una oveja

Un esquilador australiano batió un récord Guiness mundial al sacar 41,1 kilos de lana de una oveja merina abandonada, apodada Chris, que había sido encontrada errando en las afueras de Canberra.



La cantidad de lana supera el anterior récord Guinness registrado el año pasado en Nueva Zelanda, cuando un esquilador sacó 28,9 kilos de lana de una oveja llamada Big Ben.



"Naturalmente, cuando esquilamos a Chris no pensábamos en el récord pero agradecemos el reconocimiento", dijo Tammy Ven Dange, responsable de la sociedad protectora de animales RSPCA.



"Sólo esperamos que no se vuelve a batir de nuevo este récord porque es muy probable que ese animal no viviría para contarlo", aseguró, recordando que las ovejas pueden ponerse enfermas e incluso morir si no se las esquila con regularidad.



La historia se dio a conocer cuando Ven Dange hizo un llamamiento en Twitter que tuvo mucha repercusión para encontrar a un esquilador para Chris.



La lana fue donada al Museo Nacional de Canberra y Chris vivirá a partir de ahora en una granja del estado de Nueva Gales del Sur.