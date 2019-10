Chile pone en duda que Bolivia acate fallo de La Haya

La pelea mediática entre Chile y Bolivia por el tema marítimo no tiene tregua. El anterior domingo, La Paz introdujo en el periódico chileno El Mercurio un inserto de una página en el que aseguró que el ex presidente Salvador Allende prometió una salida soberana al mar. Ayer, el mismo medio publicó en su apertura una entrevista con el canciller Heraldo Muñoz, quien en una de sus declaraciones más subidas de tono cuestiona si el país respetaría un fallo que le sea adverso.



El oficialismo dice que la declaración se salió de contexto, muestra que “cuando no se tiene la verdad salen reacciones de este tipo que no tienen lógica”, comentó el senador del MAS Carlos Romero.



“Las autoridades bolivianas debieran responder si van a respetar el fallo de la CIJ en caso de que les sea adverso”, dijo Muñoz en la entrevista, y preguntó: “¿O solo respetarán si les es favorable?”.



Romero replicó que “Chile tiene muchas dificultades con las denuncias de espionaje que presentó el gobierno peruano y con el antecedente de haber minado fronteras. Las autoridades han expuesto a Perú a una situación de vulnerabilidad ante la comunidad internacional, de pérdida de credibilidad y alguien que está en el ojo de la tormenta por prácticas reñidas contra las convenciones internacionales y con el respeto entre estados, mal podría pedirle al Gobierno boliviano que se respeten las decisiones de La Haya, a la que hemos acudido por ser el dispositivo que creó la comunidad internacional para resolver litigios entre países de manera pacífica, confiamos en ella y respetaremos su decisión”.



El funcionario chileno sostuvo que “ninguna demanda ante un tribunal de justicia puede ser calificada como gesto de amistad ni una conducta que favorezca la integración” y que “Bolivia tiene más confianza en su campaña político-comunicacional que en su argumentación jurídica”.



La declaración hace referencia al aviso publicado el domingo pasado en El Mercurio por el gobierno boliviano, en el que citó dos frases atribuidas al ex presidente chileno Salvador Allende en supuesta defensa de la reivindicación boliviana.



Romero dijo al respecto que “tener temas pendientes como este conflicto, afecta geopolíticamente al conjunto del país. Por ello, definitivamente no es solo un debate jurídico”.



Muñoz se refirió primero al inserto: “Habría que preguntarle a Bolivia por qué paga avisos de domingo en la prensa chilena. El vocero de la demanda boliviana ha concentrado sus contactos con los representantes de los países que tienen jueces en la Corte, desconociendo que estos son dependientes de los gobiernos de los países y que esa independencia debe ser respetada escrupulosamente por las partes”, manifestó.



Acotó que “como no hay ningún juez chileno en la Corte, supongo que el propósito del inserto es crear la imagen de que Chile está dividido respecto a la demanda, que la posición de gobierno no es la del pueblo, y en eso se equivocan, pues conocemos el respaldo de todas las fuerzas políticas y sociales relevantes del país a nuestra defensa en La Haya”.