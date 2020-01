EL DEBER en Septiembre arranca con el líder cívico

Septiembre es un mes especial para Santa Cruz. La región con más de 3 millones de habitantes, según las proyecciones del INE, no solo cambia de rostro por el color de las flores y los árboles que reverdecen, sino también que adquiere un nuevo dinamismo, tanto en las calles donde la vida parece tener 24 horas con un ritmo frenético, como en la economía que es el motor del país.



A propósito de ello, a partir de hoy abrimos un nuevo espacio en el portal de la web denominado "EL DEBER en Septiembre", con entrevistas a autoridades y personajes conocidos de Santa Cruz, quienes darán a conocer su visión sobre el presente y el futuro de la región desde diferentes ámbitos.



Hoy abrimos este ciclo de entrevistas con el presidente del Comité pro Santa Cruz, Róger Montenegro, quien destaca el empuje cruceño durante este mes, pero a la vez plantea como principal necesidad las políticas de Estado que impulsen el desarrollo desde las provincias.



Lamentó la toma de tierras que afecta a los propios cruceños y responsabilizó a autoridades nacionales de estar promoviendo la dotación de tierras a migrantes del interior del país, incluso en reservas forestales, en desmedro de gente oriunda de la región que no tiene un pedazo de tierra.



Con relación al tema social, Montenegro consideró que el principal problema es la pobreza, sobre en todo en las provincias, a pesar del crecimiento económico de la región.



El líder cívico también admitió el nacimiento de un nuevo cruceño, de una nueva cultura, producto de la migración del exterior y del interior del país, que no es mala, siempre y cuando se sepan preservar las raíces de la cultura cruceña.



Montenegro dejó un mensaje de "optimismo" para los cruceños en este mes de septiembre. Mira el video de la entrevista.