Primera dama de Perú rechaza ante el Congreso vinculación con Belaunde

La primera dama de Perú, Nadine Heredia, llegó este viernes hasta la sede del Congreso peruano para presentarse ante una comisión que investiga las presuntas actividades ilegales del empresario Martín Belaunde Lossio, exasesor del presidente Ollanta Humala en la campaña para las elecciones del 2006.



"He venido, cumpliendo con mi deber, a colaborar con esta comisión cuyo objetivo es investigar los presuntos contratos irregulares que el señor Martín Belaunde habría hecho con el Estado y las presuntas vinculaciones que se habría tenido con funcionarios públicos", declaró Heredia al llegar al Palacio Legislativo.



La primera dama enfatizó que ella no es funcionaria pública y no ha "participado" con el señor Martín Belaunde ni ha dado "venia alguna" para que el empresario haga "ningún contrato regular o irregular con ninguna entidad del Estado". Luego se negó a responder preguntas que consideraba fuera de lugar.



La primera dama dijo este viernes que la captura de Belaunde en Bolivia y su entrega a las autoridades peruanas "bota por los suelos cualquier especulación que se haya tejido sobre que los gobiernos hayan tramado ocultarlo o que nosotros hayamos pretendido que se escape".



"Siempre hemos pretendido que dé la cara a la justicia de su país, es una vergüenza se escape de la justicia, y peor de dos países (...) yo tengo muchas investigaciones, pero eso no quiere decir que me tenga que escapar de mi país, yo doy la cara", concluyó.

Piden que pase a ser investigada



El congresista aprista Mauricio Mulder planteó que la primera dama, Nadine Heredia, pase a ser investigada por la comisión que investiga los supuestos contratos irregulares de Martín Belaunde Lossio con el Estado.



“Si Martín Belaunde Lossio, sin ser funcionario público, es imputado por el delito de lavado de activos y él ha depositado dinero en la cuenta de Nadine Heredia, ¿no es pertinente que ella y otras personas contesten sobre ese tema? [Ella] Demuestra que tiene mucho que ocultar y poco que explicar”, destacó.



Heredia acude al Congreso en su calidad de presidenta del gobernante Partido Nacionalista. Legisladores opositores han adelantado que también le preguntarán sobre las asesorías remuneradas que ella brindó a una empresa relacionada con Belaunde y sobre los presuntos nexos que tuvo su agrupación con el régimen del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez.



Acciones con Belaunde



Heredia es la tercera invitada para presentarse este viernes ante la comisión investigadora del Congreso, tras los ministros de Relaciones Exteriores, Ana María Sánchez, y de Justicia y Derechos Humanos, Gustavo Adrianzén, invitados para que expliquen las acciones que emprendió el Ejecutivo para lograr la extradición de Belaunde.



Belaunde Lossio, que fue asesor de campaña electoral del presidente Ollanta Humala en 2006, desapareció el domingo de la casa donde permanecía en arresto domiciliario en La Paz después de que el Tribunal Superior de Justicia boliviana aprobara el pedido de extradición de las autoridades peruanas. Este jueves fue capturado en Beni, Bolivia.



Perú solicitó a Bolivia su extradición por los delitos de peculado (malversación de fondos públicos), asociación ilícita y lavado de activos por gestionar intereses de empresas particulares para adjudicarles contratos con el Estado en gobiernos regionales y obtener así beneficios económicos personales.