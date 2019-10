Nieto de Pinochet exige anular fallo de La Haya

El nieto del dictador chileno Augusto Pinochet, que lleva el mismo nombre, emitió un comunicado de prensa luego del fallo de la Corte Internacional de La Haya que favoreció a Bolivia.



Pinochet Molina, líder de un movimiento político, criticó a las autoridades de su país tildándolas de incompetentes en materia internacional.



A continuación algunos fragmentos del comunicado:



“Chile es una nación de paz, pero no por eso va a permitir que vengan foráneos a buscar su desintegración. La debilidad y cobardía de nuestra clase política no debe ser ignorada y debemos exigir el inmediato retiro del pacto de Bogotá y declarar nulo el fallo de la corte internacional de La Haya. No existe ningún motivo para el bien nacional continuar reconociendo a un sistema de leyes internacionales cuya corrupción y parcialidad ya se hacen más que evidentes… Si continuamos arrodillándonos frente a organismos internacionales nuestro futuro como nación será muy limitado”.



También agregó que vivieron algo similar "bajo el nefasto liderazgo de Patricio Aylwin y Sebastián Piñera, ahora nuevamente con Michelle Bachelet. Esto es un patrón que demuestra el poco compromiso con la patria que tienen estos políticos internacionales, quienes sirven a intereses de piratas cuyo asiento se encuentra en diversas entidades tales como la ONU y el FMI”, añadió el escrito.



Finalmente, Augusto Pinochet hace alusión al presidente boliviano: “si el señor Morales desea de manera tan vehemente un acceso al mar chileno que lo venga a buscar, lo estaremos esperando”, finalizó.