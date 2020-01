Retiran afiche oficial contra el racismo que generó críticas

Un video difundido en la cuenta de Facebook del Ministerio de Comunicación, que tenía como objetivo crear conciencia sobre la lucha contra la discriminación, ha recibido múltiples críticas en las redes sociales al ser catalogado como racista. ¿Cómo puede ser esto?, pues se utiliza una fotografía de presentación en la que se llega a estigmatizar a la mujer cruceña de ser violenta, agresiva e intolerante con las personas del interior del país.



"Yo no autoricé la difusión de ese dibujo. Me parece tosco y estigmatizador de lo cruceño", dijo la ministra Gisela López que además reprochó dicha publicación de la que no estuvo de acuerdo y por la que llamó la "atención de quienes lo hicieron".

La fotografía original del momento captado y luego ilustrado por los responsables del Ministerio es la siguiente:

Cívicos rechazan afiche

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Cuéllar, envió este miércoles una carta a la ministra de Comunicación, Gísela López, en donde manifiesta su rechazo a la publicación de un afiche en alusión al Día del Racismo.

"Censuramos enfáticamente este tipo de publicaciones discriminatorias que solo buscan dividir al pueblo boliviano, y más aun teniendo como ministra de Comunicación a una mujer cruceña", señaló Cuéllar. El Comité exige a la ministra López destituir y sancionar conforme a ley a los funcionarios públicos que elaboraron y autorizaron la publicación de este afiche. Reacción de la ministra En un breve contacto con EL DEBER, la ministra López indicó que ella no autorizó la difusión de ese dibujo. "Me parece tosco y estigmatizador de lo cruceño", dijo la ministra Gisela López que además reprochó dicha publicación de la que no estuvo de acuerdo y por la que llamó la "atención de quienes lo hicieron". Dibujo tosco, estigmatizador. No es mi línea de lucha antiracismo eterna. Está mal, sancionaremos difusión. Pero la realidad fue mas cruel pic.twitter.com/86SJKJcJF9 — Gisela López Rivas (@giselalopez68) 24 de mayo de 2017 La Gobernación de Santa Cruz también emitió un comunicado en el que lamenta la difusión de este afiche ya que consideran que solo promueve "estereotipos" por el hecho de ser oriundos de algún departamento. Esta es la carta en cuestión: