Ministro Arce ayuda a Venezuela contra la crisis

De acuerdo a un reportaje realizado por el diario chileno "La Tercera", el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó al ministro de Economía de Bolivia, Luis Arce Catacora, para que participe de su gabinete económico, con el propósito de sacar de la crisis a ese país caribeño, que registró en 2014 una inflación superior al 50%.



"Ha venido a ayudar al Gobierno con su experiencia y sabiduría", dijo el lunes el presidente venezolano, según cita "La Tercera", en momentos en que -según reveló- Arce se encontraba reunido con el ministro venezolano de Finanzas y Banca Pública, Rodolfo Marco Torres.



Para Maduro, la crisis en su país se reduce a una "guerra económica" contra Venezuela, una lucha en la que el mandatario también decidió convocar al ministro de Finanzas de Bolivia, Luis Arce, artífice de los elogiados índices económicos que exhibe la administración de Evo Morales.



Según The Wall Street Journal (WSJ), Arce es "un autoproclamado socialista que suele citar a Marx y Engels". El economista boliviano, agrega el diario chileno, también incluye entre sus referentes a Fidel Castro y a Ernesto "Che" Guevara. De hecho, su oficina en La Paz está decorada con un retrato del guerrillero argentino asesinado en Bolivia.



Proyecciones de Venezuela



Según el último informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), Venezuela terminará 2015 con una fuerte caída de su Producto Interno Bruto (-7%), que se sumará a otro retroceso de -4% en 2016.



Ayer, el FMI modificó al alza su proyección de inflación para Venezuela y ahora estima que los precios subirán 96,8% al cierre de 2015.



Por otro lado, el representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés), Marcelo Resende de Sousa, anunció este jueves que Venezuela ya no forma parte de los países que padecen de hambre en el mundo, gracias a las políticas del Gobierno de Maduro.



"Venezuela hace poco tiempo hacía parte del mapa del hambre en el mundo, pero hoy declaro en nombre de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura que Venezuela no hace más parte del mapa del hambre en el mundo", expresó durante su participación en el encuentro de saberes La Caracas que Siembra y Cosecha, que se realiza hasta este viernes 17 de abril.