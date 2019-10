Cambiad de alimentación, el superventas saludable de Henri Joyeux

Cocinar al vapor moderado durante cinco minutos verduras, pescados y carne de pequeños animales, además de evitar la leche de vaca y el yogur son algunas claves de la salud según el oncólogo y cirujano Henri Joyeux, autor del nuevo superventas francés Cambiad de alimentación.



El libro recibió su espaldarazo definitivo con la glamurosa actriz Sophie Marceau, quien aprovechó su paso por uno de los programas más populares de la TV pública nacional para hacer que le invitaran junto a su autor, conocerle personalmente, y compartir sus recomendaciones con varios millones de franceses.



"Estaba en Aragón (norte de España) cuando me llamaron para decirme que Sophie Marceau quería verme y me dije: "tiene cáncer", pero no, no era eso", recuerda en una entrevista el también profesor de la Universidad de Medicina de Montpellier.



Una resplandeciente Marceau subrayó luego en el plató dominical de Michel Drucker "la importancia de lo que absorbemos e introducimos en nuestro cuerpo" y dijo adorar en internet las divertidas, accesibles y sensatas conferencias del profesor Joyeux, ante las que "pasaría horas".



El doctor achaca también el éxito de la séptima edición de su libro, cuya primera versión data de 1985 y del que en los últimos meses se han vendido 150.000 ejemplares, a una "toma de conciencia sobre la relación entre alimentación y salud", unida al aumento del estrés, la angustia y enfermedades como el cáncer y el alzheimer.



A sus lectores, subraya que una breve cocción al vapor que no supere los 95 grados, además de conservar vitaminas y fitohormonas, "convierte en bio" los alimentos pues deja en el agua metales pesados, pesticidas y otras sustancias tóxicas.



Privilegiar frutas y verduras de proximidad frente a productos animales, preferir aquellos procedente de seres alados más que de cuadrúpedos y evitar cereales manipulados por multinacionales como Monsanto son otras premisas defendidas por este reconocido experto.



Productos lácteos, sí: de oveja o de cabra, máximo una vez al día y mejor aún solo dos o tres veces por semana. En efecto, dictamina, "la leche de vaca es muy buena, pero para el ternero", gracias a la que en un año alcanza 365 kilos.



Resalta, igualmente, que, como dice el refrán, "comer una manzana cada mañana aleja al médico de casa", que la dieta mediterránea, con su aceite de oliva, sus crustáceos y sus vegetales, es un excelente modelo y que hacer deporte es fundamental para sudar y eliminar toxinas.